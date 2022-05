Port Joint : c’est parti pour la saison 2022 !

La saison estivale 2022 des piscines de Besançon approche et c’est Port Joint qui ouvrira le bal avec un lancement le mercredi 25 mai.

Avec ce grand weekend de l’ascension qui se profile, la piscine Port Joint, ouverte de 14h à 18h du 25 au 29 mai, proposera des après-midis thématiques et festifs :

Mercredi 25 : Ateliers Famille avec pelouses aménagées (parcours gonflable, initiations sportives, …)

avec pelouses aménagées (parcours gonflable, initiations sportives, …) Jeudi 26 : Après-midi Zen et détente avec yoga, aqua stretching, salons (massages, conseils beauté)

avec yoga, aqua stretching, salons (massages, conseils beauté) Vendredi 27 : Remise en forme ! Ateliers d’initiation CrossFit

Ateliers d’initiation CrossFit Samedi 28 : DJ et art urbain ; avec la présence de l’artiste peintre SMALL pour des ateliers découverte / démonstration

; avec la présence de l’artiste peintre SMALL pour des ateliers découverte / démonstration Dimanche 29 : Après-midi Jeux ; grands jeux de plein air encadrés et ateliers Musée !

Ateliers gratuits sans inscription préalable, compris dans l’entrée piscine. Places limitées. Animations soumises à météo favorable.

A partir du 30 mai, la piscine Port Joint permettra aux nageurs de profiter des lieux en semaine entre 12h et 14h et 17h à 19h (hors mercredi). Le mercredi et le weekend, le site sera ouvert de 14h à 18h.

La formule été commencera le samedi 25 juin avec une offre 7j/7 et 3 créneaux par jour : 10h30-13h30 / 14h-17h / 17h30-19h30 (sauf lundi matin)

2€ le créneau. Pas de caisse sur place. Billetterie en ligne disponible à partir du lundi 23 mai. Tickets Liberté* en vente en caisse à Mallarmé et La Fayette à partir du samedi 21 mai.

*Tickets Liberté : pour les personnes qui ne peuvent pas réserver/payer en ligne, des tickets Liberté ont été créés, valables à Port Joint et à Chalezeule (+ La Fayette à partir du 4 juillet). Vendus dans les caisses ouvertes de Mallarmé (jusqu’au 19/06) et La Fayette. Ticket :2€ ; Carnet de 10 : 20€.

Retrouvez l’ensemble des horaires des piscines pour cet été