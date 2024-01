Police municipale : un numéro d’appel direct

La ville de Besançon met en place une ligne directe pour appeler la police municipale. Cette ligne permet aux bisontines et bisontins d’entrer en contact avec la police municipale, sans intermédiaire, plus facilement et plus rapidement. Elle fonctionne du lundi au vendredi de 7H30 à 19H.

Le numéro est le suivant : 03 63 42 58 80

Cette liste n’est pas exhaustive, mais les motifs d’appel sont par exemple

Stationnement gênant, abusif, …

Mainlevée de fourrière automobile

Problèmes liés à la sécurité routière : vitesses excessives notamment

Troubles à la tranquillité publique [dont ivresse publique manifeste]

Animaux en divagation sur l’espace public

Questionnement sur les chiens catégorisés

Le 17 (Police Nationale) reste le numéro d’appel d’urgence qui doit être composé en cas de situation grave et réelle, qui est en cours ou qui vient d’avoir lieu, et qui porte atteinte aux personnes ou aux biens. Par urgence, il faut entendre être victime ou témoin d’une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police (agression, vol, cambriolage, incendie …).

Par ailleurs nous rappelons que depuis 2001, la ville de Besançon a mis en place« Proxim’Cité ».

Le principe est simple: un trou dans un trottoir, une flaque d’huile à un carrefour, un lampadaire défaillant, des tags, un banc public endommagé … N’importe quel incident, mineur ou plus sérieux, constaté sur le domaine public peut être signalé à Proxim’Cité. L’engagement est d’apporter une réponse dans les 48 heures, soit en mettant fin à l’incident signalé, soit en indiquant la prise en compte du signalement et le délai nécessaire pour la réparation.

