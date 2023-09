Série de podcasts « LIP, Les souterraines » d’Aurélien Bertini (5 épisodes)

Cette série audio raconte l’histoire de 5 femmes qui ont travaillé chez Lip puis lutté pour refuser le démantèlement de l’entreprise et dire non aux licenciements en 1973.

Un projet soutenu par la Ville de Besançon dans le cadre de son année thématique culturelle 2023 : Travail et luttes sociales.

Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode.