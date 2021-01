Plan d’action, de coordination communal de lutte contre la Covid

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Besançon, le Centre Communal d’Action Sociale et le Grand Besançon Métropole sont mobilisés pour mettre en place, dans le cadre de leurs compétences respectives et au-delà, des actions répondant à l’impérative prévention et au nécessaire accompagnement de la situation, au travers de mesures sanitaires, sociales et économiques pour le territoire de la ville.

La montée rapide de la deuxième vague de l’épidémie et la décision du gouvernement de passer à une seconde période de confinement nous conduisent à adapter le fonctionnement de la collectivité, à renforcer les mesures de soutien existantes et à amplifier notre action auprès des personnes vulnérables.

Durement touchés par le premier confinement, et fragilisés par une reprise d’activités à l’issue du premier confinement qui n’a pas compensé les pertes d’activités, nombre d’acteurs économiques connaissent de grandes difficultés. Des moyens considérables sont mobilisés par l’Etat, la Région et Grand Besançon Métropole pour soutenir les entreprises.

Pour faire face aux risques liés à l’isolement accru en période de confinement, le maintien d’un lien social avec les personnes vulnérables doit être maintenu. Un renforcement du soutien aux personnes vulnérables est initié par le CCAS, avec notamment un élargissement significatif de la liste des personnes bénéficiaires de la plateforme d’appel.

Toutes les mesures prises, en cours ou en projet constituent le plan d’action, de coordination et de prévention communal.