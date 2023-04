Permanences impôts

La Ville de Besançon, en partenariat avec le Centre des Impôts, met à votre disposition un service d’aide pour remplir votre déclaration papier d’impôts sur le revenu.

Une équipe de « conseillers impôts » bénévoles vous accueille à la MAISON DES SENIORS, 8 rue Pasteur.

DU MARDI 2 AU VENDREDI 12 MAI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

(Pas de permanences les lundis 1er et 8 mai, ainsi que les samedis 6 et 13 mai)

Se munir de tous les documents nécessaires, sans oublier le formulaire de déclaration 2022, l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021, ainsi que vos mots de passe de messagerie personnelle et vos identifiants impôts.

Les imprimés vierges sont à retirer au Centre des Finances Publiques à Chamars.

Aucun renseignement ne pourra être communiqué par téléphone.

Pour rappel :

Date limite de dépôt des déclarations papier lundi 22 mai à minuit

Date limite de déclaration par internet jeudi 1er juin à minuit