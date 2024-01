Participez à l’inventaire des arbres remarquables sur le territoire bisontin

« Vous êtes attaché au patrimoine arboré de la ville, recensons ensemble les arbres remarquables pour mieux les protéger »

La Ville de Besançon fait appel à ses habitants afin de l’aider à recenser les arbres remarquables de son territoire.

Le rôle de l’arbre est primordial en Ville

En plus de ses fonctions essentielles pour la faune (abri, source de nourriture…), il joue un rôle essentiel pour la régulation des îlots de chaleur. Par son ombrage et l’évaporation de son eau, il rafraîchit l’environnement en réduisant la température ambiante de près de 10 degrés à l’ombre de son feuillage.

⇒ Pour ces raisons, la Ville souhaite valoriser et protéger les arbres de son territoire.

Rien que sur le domaine public, on compte près de 19 000 arbres à Besançon (hors forêt et boisements urbains). La ville compte également des milliers d’arbres sur le domaine privé. Ce patrimoine mérite d’être protégé, notamment dans les milieux urbains où il est d’autant plus précieux et menacé par le changement climatique.

La Ville souhaite donc à mieux connaitre le patrimoine arboré de la ville afin de le protéger. Mais, si ses services possèdent une expertise sur les arbres du domaine public, ils ne peuvent avoir accès aux arbres du domaine privé. C’est pourquoi la Ville a besoin de vous !

Exemples de critères de sélection de l’arbre « remarquable », selon votre appréciation :

Ses dimensions exceptionnelles

Son âge

Son histoire

Son essence particulière, rare

Son aspect hors du commun

Si vous connaissez ou découvrez un arbre qui vous semble correspondre à ces critères, situé sur le domaine public ou privé, rendez-vous sur :

atelierscitoyens.besancon.fr

Chaque localisation sera vérifiée, chaque proposition étudiée puis ajoutée à celles des services de la Ville. Une carte des arbres recensés sera établie et mise à jour régulièrement à la lumière des contributions citoyennes et du travail des agents.