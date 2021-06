Parlons emploi : les métiers de la restauration

Jeudi 8 juillet 2021 de 10 h à 12 h et de 14h à 16h30

Restaurant du Parc des expositions Micropolis – Boulevard Ouest – Besançon



Vous êtes à la recherche d’un emploi : chef de cuisine, cuisinier, commis de cuisine, aide cuisine, plongeur, barman, serveur, sommelier, chef de rang, manageur et adjoint de restaurateur, pâtissier, boulanger, chocolatier… ? D’une formation ? Vous souhaitez échanger, obtenir des conseils ?

Venez participer à une rencontre conviviale avec des professionnels de l’emploi et des représentants d’établissements pour échanger, vous préparer, vous informer et vous lancer !

Dans ce cas, renseignez le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous transmettre votre CV.

Nous vous recontacterons rapidement (sms, courriel, courrier) afin d’évaluer ensemble l’intérêt de votre inscription à cette manifestation.

Date limite d’inscription : 2 juillet 2021 à 12 h



*Rubriques à renseigner obligatoirement



Civilité * Mme M.

Nom * Prénom Nom

Date de naissance *

Adresse * Adresse postale Ville Code postal

Téléphone *

Courriel *

Poste(s) recherché(s)

Permis B OUI NON

Véhicule personnel OUI NON

Autre moyen de locomotion : précisez

Niveau de qualification Niveau I : Bac+4 ou 5 Niveau II : Bac+3 ou 4 Niveau III : Bac+2 : DUT, BTS... Niveau IV : Bac général, technologique ou professionnel Niveau V : CAP ou BEP Niveau VI et V bis : niveau 3e sans diplôme

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi OUI NON

Etes-vous accompagné par un partenaire de l'emploi local (exemple Mission Locale, CIDFF, Job Sénior Conseil, Réussite Emploi...) OUI NON

Si oui lequel ?

Avez-vous une expérience dans ce secteur d'activité : OUI NON

(Vous pouvez ne pas avoir d'expérience professionnelle dans ce secteur d'activités, dans ce cas ne renseignez pas la rubrique ci-dessous).

Si OUI de combien d'années et de quelle nature

Précisez ci-dessous vos autres expériences professionnelles et/ou vos motivations

Précisez vos formations et diplômes (sur secteur et hors secteur d'activité concerné)

Vous pouvez déposez ici votre CV (extensions autorisées : PDF, docx, doc, odt (1Mo max) Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, odt.