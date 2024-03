Le budget 2024 est à l’image de Besançon : naturellement solidaire et fraternel. Notre ville est une terre d’accueil où il fait bon vivre et qui a tous les atouts pour faire face aux grands bouleversements du monde.

Dans notre ville, comme ailleurs, les populations les plus vulnérables sont les plus touchées par les crises climatiques, sanitaires et énergétiques successives que nous traversons. C’est pour cela que nous les plaçons au coeur de notre action. En inscrivant 6 millions d’euros supplémentaires, sans augmentation des taux de fiscalité, la Ville de Besançon renforce ses moyens d’action pour offrir un service public de qualité aux Bisontines et Bisontins tout en accélérant les investissements dans la transition écologique.

Le budget 2024 s’élève à 218 millions d’euros et s’articule autour de 4 objectifs qui sont le fil rouge du mandat :

Faciliter la vie quotidienne des Bisontines et des Bisontins en activant les solidarités.

Anticiper, adapter, agir pour le climat et le vivant.

Favoriser le dynamisme, la vitalité de Besançon et encourager l’économie locale.

Cultiver le collectif en impliquant les habitants et en soutenant les associations bisontines.

► Télécharger les orientations budgétaires 2024 (Pdf)