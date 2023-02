Nous cumulons les crises : changement climatique, sécheresses, canicules, effondrement de la biodiversité, Covid, guerre en Ukraine, énergie, inflation galopante, pouvoir d’achat, violence des trafics d’armes et de drogues…

Les décisions politiques que nous prenons intègrent systématiquement une approche globale liant social et environnemental.

Notre vision de l’action publique s’inscrit bien dans une double temporalité : répondre aux urgences du quotidien pour améliorer durablement la vie des Bisontin·e·s ; tout en participant à la construction d’une ville résiliente.

Pour la Ville, ce bouleversement de contexte induit un impact de 8 millions d’euros supplémentaires sans augmenter les taux de fiscalité de la Ville, sur son budget 2023 qui est de 212 millions d’euros.

Face à un tel changement, il convenait de réagir avec force et volonté tout en maintenant un service public de qualité.

Le budget 2023 s’élève à 212 millions d’euros. Il marque une nouvelle étape dans la transformation de la ville, autour de 4 objectifs décisifs :

Favoriser le dynamisme, la vitalité de Besançon et encourager l’économie locale

Cultiver le collectif en impliquant les habitants et en soutenant les associations bisontines

Faciliter la vie quotidienne des Bisontines et des Bisontins en activant les solidarités

Anticiper, adapter, agir pour le climat et le vivant

► Télécharger les orientations budgétaires 2023 (Pdf)