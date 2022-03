Le projet de budget 2022 confirme l’élan de transformation de la Ville de Besançon.

Un élan pour répondre aux défis du XXIème siècle, pour agir en faveur de la justice sociale, pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour l’emploi.

Dans un contexte profondément marqué par les urgences et les crises, nous avons fait un choix essentiel : investir pour la transformation de notre ville afin d’assurer une haute qualité de vie pour les Bisontines et Bisontins.

Télécharger les orientations budgétaires 2022 (Pdf)

Des engagements budgétaires tenus, avec un budget solide et ambitieux

La confirmation d’un plan massif d’investissement de 253 M€ sur le mandat, (60 M€ de plus que la trajectoire initiale), pour un plan Climat-Solidarité.

Une analyse et une orientation de l’ensemble des politiques publiques et des projets au regard de leurs impacts écologiques et sociaux et de leur contribution aux objectifs de développement durable.

Un budget de fonctionnement maîtrisé et priorisé, permettant un vrai soutien au service public et aux habitants.

La préservation d’une situation financière durablement saine, malgré les impacts de la crise.

Une stabilité des taux de fiscalité.

Le vote du Budget Primitif se tiendra le 7 avril prochain. Le Débat d’Orientations Budgétaires intervient dans les 2 mois qui précèdent ce vote.