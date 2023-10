Le mois d’Octobre Rose est dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont encouragées à effectuer une mammographie de dépistage tous les deux ans.

Le cancer du sein représente un tiers de l’ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme et la première cause de décès par cancer chez la femme. Chaque année, plus de 60 000 nouveaux cas sont détectés en France. Près de 80% des cancers du sein touchent des personnes âgées de plus de 50 ans.

Cette année un défi connecté « Connectons-nous pour Octobre Rose – Ensemble, marchons pour le dépistage » est proposé pour tous. Plus d’information

La Ville de Besançon et ses partenaires participent activement à la campagne avec la mise en place d’un programme d’actions :

1er octobre : Les Boucles Roses et stand de prévention – Bregille Besançon – Matin

5 octobre : Stand de prévention – Néolia Planoise

6 octobre : Conférence – Chambre de Commerce – à 19h00

7 octobre : Bal rose – Malcombe – à partir de 17h30

11 octobre : Stand de prévention – Polyclinique de Franche-Comté – de 10h00 à 15h00

12 octobre : Stand de prévention et exposition – Clinique Saint-Vincent – Journée et soirée

14 octobre : Dragon Boat – Société Nautique de Besançon – de 10h00 à 16h00

17 octobre : Stand de prévention – IFPS Besançon

20 octobre : Stand de prévention – Maison de santé Vauban – Matin

23 octobre : Stand de prévention – Piscine Mallarmé – de 10h00 à 13h00

24 octobre : Stand de prévention – Agence Crédit Agricole – de 11h30 à 14h00

25 octobre : Spectacle Dragon Ladies – Grand Kursaal – Soirée

26 octobre Conférence – Agence Crédit Agricole – à 19h00

-Stand de prévention – Maison de quartier de Montrapon Fontaine Écu – Après-midi

-Stand de prévention – Faculté de pharmacie

27 octobre : Stand de prévention – Piscine Lafayette – de 16h00 à 19h00

3 novembre : Soirée rose – Grand Kursaal – Soirée

Retrouvez le programme complet sur le site internet : www.depistagedescancers-bfc.fr/agenda-octobre-rose