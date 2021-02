Nouvel annuaire des associations Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, CCAS – Modalités d’inscriptions

La Ville de Besançon modernise son annuaire des associations.

La recherche pour trouver une association a été affinée : il est non seulement possible de rechercher une association par thématique mais également par son quartier d’activité et la tranche d’âge du public auquel elle s’adresse.

Afin qu’il soit le plus complet possible, nous invitons toutes les association à s’y référencer : Inscrire son association dans l’annuaire ou mettre à jour ses informations

En s’y inscrivant, cela permet de :

faire connaître son association aux habitants,

être destinataire des invitations aux événements organisés par le Service Vie associative ainsi que de son programme de formation,

être informé de l’actualité des associations.

Attention, les données de l’ancien annuaire ne sont pas reprises pour nous assurer de faire figurer des informations à jour.

Les associations qui étaient donc référencées dans l’ancien annuaire doivent accomplir à nouveau la démarche.

L’inscription est gratuite. La seule condition est de posséder un numéro de siret (démarche également gratuite pour en obtenir un) et fournir le dernier justificatif de création/modification délivré par la Préfecture