Notre immense boxeur bisontin Jean Josselin nous a quittés

Jean JOSSELIN c’était d’abord un bisontin dont Le nom reste attaché à un club et un entraîneur : le ROB [Ring Olympique Bisontin) de Ray LUCAS. C’est dans cette association qu’il découvre à 14 ans la boxe dans la salle de la rue Bersot, parce qu’il avait besoin de se dépenser et de se canaliser. Et ensuite, c’est le travail, Le travail et le travail…

L’humilité et la pugnacité qui le caractérisaient vont l’amener à se forger un palmarès digne des plus grands champions français : De 1956 à 1972, il dispute plus d’une centaine de combats amateurs et 110 combats professionnels (avec seulement 15 défaites), devient Champion de France, Champion d’Europe [Champion du Monde militaire) et suite à sa victoire en 1966 face au Gallois Brian CURVIS, il obtient Le droit de disputer un championnat du monde des poids Welter: il s’agira du fameux combat du 28 novembre 1966 à Dallas face à l’américain Curtis COKES (défaite aux points en 15 round), 18 ans après le dernier Championnat du Monde d’un français … un certain Marcel CERDAN!!

Lorsqu’on lui a demandé le lieu qu’il souhaitait voir associer à son nom, Jean JOSSELIN est resté fidèle à ses valeurs et ses racines : ce sera la salle de boxe de la rue Bersot, où trône depuis des années une photo de lui face à l’entrée, gants aux poings, rappelant l’immense champion qu’il a été.

Le 20 juin 2017, la salle de boxe rue Bersot prenait donc le nom de Jean JOSSELIN et le 22 mars 2019, à l’occasion d’un gala organisé au Palais des Sports en son honneur par le Local Boxe Club, Jean JOSSELIN reçoit un message vidéo d’amitié de Jacques DUTRONC, souvenir d’une complicité vieille de plusieurs décennies.

Dès que la reprise d’activité a été possible après le confinement, Jean JOSSELIN venait encore encourager les boxeurs du Local Boxe Club, dans sa salle. Il aura transmis les valeurs qui lui étaient chères aux jeunes générations à travers sa passion de la boxe qui ne l’aura jamais quittée.

C’est une légende, auréolée d’un immense palmarès, qui ainsi disparaît. Nous ouvrirons un registre de condoléances ce lundi en mairie pour que chacun.e puisse lui rendre hommage. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et au monde de la boxe.

Anne VIGNOT

Maire de Besançon

Présidente de Grand Besançon Métropole

Abdel GHEZALI

Premier adjoint à la Maire délégué aux Sports

Jean Josselin, légende bisontine

Le 11 Mai 2017, la salle de boxe de Besançon est baptisée “Salle Jean Josselin” en hommage à l’un des héros sportifs de la capitale comtoise. L’occasion étant trop belle, découvrez son parcours atypique à travers le regard de Marc Cellier.