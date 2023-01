Meilleurs voeux pour 2023

Voeux d’Anne VIGNOT Maire de Besançon

Au nom de toute l’équipe municipale, je suis très heureuse de m’adresser à vous en cette nouvelle année.

De belles concrétisations vous attendent pour 2023, j’y reviendrai.

Je ne peux pas ne pas évoquer ce qui nous frappe, les crises s’enchainent… Le Covid, la guerre en Ukraine, l’énergie, le pouvoir d’achat, le climat, la violence des trafics d’arme et de drogue. Ces crises, nous les traversons et les traverserons ensemble.

Nous avons agi. Et nous continuons d’élaborer des solutions en dehors des sentiers battus.

Il y a encore quelques semaines, le délestage semblait inévitable ! On se préparait tous à des coupures de courant. La probabilité est moins forte aujourd’hui.

Grâce à l’effort collectif, la France a quasiment réduit sa consommation énergétique de 10%.

A Besançon, nous avons pris 31 mesures pour apporter notre pierre à l’édifice.

Avec, par exemple, l’extinction de l’éclairage public dans certains quartiers, la baisse des températures de l’eau des piscines ou la fin de l’éclairage nocturne des bâtiments patrimoniaux.

Bisontins, bisontines, associations, entreprises… vous avez toutes et tous répondus présents quand il a fallu trouver des nouvelles mesures et les mettre en œuvre… Je vous en remercie.

Continuons de faire ensemble.

Personne ne peut dire de quoi l’avenir sera fait.

Nos services publics sont à vos côtés, d’ailleurs je tiens, ici à les remercier de leur engagement.

2023 est une année importante pour nous, vous allez voir se réaliser de nombreux projets auxquels vous avez été associés : la végétalisation de la place de la Révolution, de la rue Gambetta ou la place de Coubertin, la sécurisation routière du secteur nord-est de la ville, les travaux d’isolation des écoles Kergomard, Kennedy, Boulloche et Ferry , la désimperméabilisation de la cour d’école de Pierre et Marie Curie.

Pour aider les plus fragiles, Grand Besançon a baissé le prix des abonnements des transports en communs pour les étudiants, les apprentis, les demandeurs d’emploi.

Nous sommes au quotidien aux côtés des partenaires de l’action sociale afin de soutenir les bisontins et bisontines qui en ont le plus besoin.

Un projet majeur, le quartier Saint-Jacques/Arsenal.

A lui seul, il représente 6% de la surface du centre-ville.

Un nouveau quartier va émerger, central, ouvert, animé qui offrira une diversité d’activités et de logements.

Un projet qui va complètement redessiner le visage du centre-ville. La ville se reconstruit sur la ville.

2023 sera à nouveau l’occasion de nous fédérer autour de 3 événements sportifs internationaux : 2 coupes du monde, l’une de cyclocross, l’autre de paratriathlon et les championnats d’Europe de BMX.

Le 8 septembre prochain le musée de la résistance et de la déportation s’ouvrira à nouveau à vous.

Ce musée prend encore plus de sens au regard du déferlement d’actes et de propos racistes dont Besançon a été le témoin dans le contexte de la restauration de la statue de Victor Hugo, œuvre de l’artiste sénégalais Ousmane Sow.

De nombreux propos haineux, racistes et violents ont été tenus sur les réseaux sociaux et un acte de vandalisme sur la statue a été revendiqué au nom du suprémacisme blanc.

Cette idéologie a déjà produit des horreurs inconcevables. Nous devons faire corps pour que l’Histoire ne se reproduise pas. Ce musée est un repère pour notre société.

N’oublions pas le respect des uns et des autres, des valeurs de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Elles nous permettent de faire République et de vivre ensemble.

Je fais le vœu que nous nous respections dans notre diversité, veillons à prendre soin les uns des autres… Je vous souhaite mes meilleurs vœux, pour cette nouvelle année.

