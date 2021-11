Lutte contre les violences faites aux femmes

Vous êtes victime de violences, vous pouvez être aidée

Il est important de rappeler que l’ensemble des différents dispositifs d’alerte et de secours sont actifs et opérationnels pour écouter, secourir et protéger les personnes victimes de violences à l’intérieur du foyer.

Si vous êtes en danger, appelez en urgence le : 17 ou par SMS au 114

Pour être écoutée et informée, appelez le : 3919 (Anonyme et gratuit) ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr (signalement en ligne)

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)

Collectif Féministe contre le viol : 0 800 05 95 95

Tchat commentonsaime.fr d’En Avant Toutes (jeunes femmes et LGBTQI+)

Au niveau local

Numéro d’urgence social : 115, géré par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) la journée jusqu’à 17h30. Le relais est pris ensuite la nuit, le week-ends et les jours fériés par le Roseau (ADDSEA) qui est ouvert 7j/7j et 24h/24h.

Solidarité Femmes : la permanence téléphonique est assurée tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h sauf les mardis et jeudis matin ainsi que les week-ends et jours fériés. (03 81 81 03 90). Les rendez-vous pour un accueil physique peuvent être pris à ce numéro.

Le CIDFF (Centre d’information des droits des Femmes et la Famille) est ouvert téléphoniquement les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h pour la prise de rendez-vous. En cas d’urgence, un rendez-vous physique sera proposé rapidement. (03 81 25 66 69)

Le violentomètre

Le violentomètre : un outil simple et utile pour « mesurer » si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences (conçu par les Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et de Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris).