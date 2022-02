Lundisociable, jeu concours et appel à contributions

Un projet, une idée pour améliorer l’accessibilité de votre logement ou celui d’un proche à Besançon ? Un projet personnel de logement inclusif ou intergénérationnel ? Un projet pour améliorer la performance énergétique de votre logement ?

Participez au jeu concours citoyen organisé dans le cadre de Lundisociable, ou proposez vos idées.

Lundisociable, qu’est ce que c’est ?

En 2019, le CCAS de Besançon a mis en place une manifestation annuelle appelée « Lundisociable ». Elle traite chaque année une grande thématique de l’action sociale.

L’édition 2022 se déroulera le lundi 07 mars prochain au grand Kursaal de Besançon, de 13h30 à 18h. L’ambition de ce forum, après avoir traité de l’alimentation en 2019 et de la santé en 2021, est de donner à voir des initiatives institutionnelles, associatives ou encore citoyennes en réunissant des porteurs de projets, des acteurs locaux ou issus d’autres territoires.

Lundisociable est ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels.

Pourquoi un jeu concours citoyen ?

Ce jeu est organisé pour susciter et récompenser les initiatives citoyennes en matière de logement accessible, inclusif et économe en énergie. Les contributions et les questions posées alimenteront également les débats lors des tables rondes de Lundisociable, le 07 mars prochain.

En plus du jeu concours citoyen, vous pouvez également partager vos suggestions et vos idées dans l’onglet « appel à contributions » ou en cliquant ici. Vos contributions nourriront les tables rondes qui se dérouleront lors du forum Lundisociable.