Les vagues de chaleur viennent nous rappeler que le dérèglement climatique est en cours, et que ces phénomènes extrêmes ne vont que s’intensifier.

Vient s’ajouter aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine et les déstabilisations qu’elle génère, une difficulté d’approvisionnement qui révèle notre vulnérabilité économique vis-à-vis d’énergies qui ne sont pas disponibles sur notre territoire et notre dépendance aux énergies fossiles. Ces deux événements concomitants appellent une réponse collective : nous engager tous et rapidement dans une réduction de nos consommations énergétiques.

Acteurs économiques, citoyens, collectivités, nous avons tous notre rôle à jouer.

Parce que certains magasins sont moins attentionnés dans cet effort d’économie, parce que le gaspillage énergétique n’est plus tolérable, la Ville de Besançon a pris un arrêté concernant

l’ouverture des portes des magasins climatisés.

A compter du 22 juillet 2022, les établissements commerciaux ou de services refroidis à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes énergétiques prévus à cet effet, donnant sur les espaces extérieurs, ne sont pas autorisés à maintenir leurs portes ouvertes lorsqu’un ou plusieurs de ces systèmes énergétiques fonctionnent.

Cette mesure ne s’applique pas :

Au seul moment du passage des usagers du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernés ;

Aux établissements de type restauration et débit de boissons disposant d’une terrasse extérieure ;

Lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.

Arrêté municipal du 22 juillet 2022 portant sur des mesures de limitation de l’impact des systèmes de climatisation des commerces (Pdf)