Chaque année en France, le Don d’Organes et de tissus sauve la vie de milliers de personnes. En 2020, plus de 68 000 patients ont reçu un organe greffé, cependant plus de 20 000 personnes sont toujours en attente de greffe (de rein majoritairement).

Qu’est-ce que le Don D’Organes et de Tissus ?

Il s’agit du don anonyme et gratuit possible après un décès :

Les organes : cœur, poumons, foie, reins, pancréas, intestins

Les « tissus » : cornées (oeil), épiderme (peau), valves cardiaques, vaisseaux sanguins, os…

Comment signaler sa volonté d’être / ou ne pas être donneur ?

En France, tout le monde est présumé donneur après son décès sauf en cas d’opposition. Si vous souhaitez vous y opposer inscrivez-vous sur www.registrenationaldesrefus.fr

Dans tous les cas, manifestez votre volonté auprès de votre entourage.

À Besançon, 73 donneurs d’organes identifiés en 2021, 37 prélevés avec un taux de refus de 30%.