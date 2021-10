La Ville fait le choix de travailler avec des banques responsables

La Ville de Besançon est la première collectivité en France à interroger les établissements bancaires vis-à-vis de leur responsabilité climatique et sociale et sur leur stratégie de sortie des énergies fossiles. Grace à une collaboration avec les ONG Reclaim Finance et OXFAM France, la Ville s’est dotée d’un nouvel outil, en direction des établissements bancaires, une grille d’analyse et un questionnaire qui s’articulent autour des axes suivants :

la transparence financière : implantation et partenariat avec les états qui ne luttent pas contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale

les actions environnementales et climatiques : stratégie de réduction des émissions de CO2, financement des énergies fossiles en particulier le charbon, action de protection de la biodiversité et lutte contre la déforestation, soutien aux économies d’énergie et développement

d’énergies renouvelables. les actions en matière de responsabilité sociale : lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, soutien à l’emploi local et l’économie circulaire.

Avec ce nouvel outil d’aide à la décision Besançon fait figure d’une des villes pionnières en la matière. Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Rennes, Poitiers s’engagent dans la même démarche.