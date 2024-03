La transformation de Saint-Jacques / Arsenal peut commencer !

Aujourd’hui, le 7 mars 2024, a eu lieu la signature définitive de l’acte de vente du foncier du site Saint-Jacques/Arsenal entre le CHU de Besançon et Territoire 25 au titre de la Ville de Besançon et le transfert des espaces patrimoniaux entre le CHU et la Ville.

Pour rappel, en octobre 2021 les conditions nécessaires à la vente n’avaient pas été réunies. Dès lors la ville de Besançon a proposé de reprendre en main l’avenir de ce quartier stratégique.

En décembre 2022, la Ville a confié à Territoire 25 la concession d’aménagement de cet ensemble urbain.

Les signataires se félicitent de pouvoir démarrer définitivement un nouveau projet.

Ce projet se construit sur des principes forts :

transformer un site de soins en site urbain aux multiples fonctions ;

reconstruire un quartier de vie ouvert à tous, lié à notre cœur de ville et au campus de centre-ville,

offrir au plus grand nombre une grande bibliothèque, une diversité d’activités et des espaces publics accessibles à tous dont un grand jardin,

proposer des logements désirables, qui répondent aux besoins des familles et qui permettent de la mixité sociale,

renouer avec la nature en ville en proposant un accès à la rivière, une ouverture sur le grand paysage, la renaturation des sols.

Cette vente est une étape importante pour le CHU de Besançon, marquant l’aboutissement du projet de réunion de l’ensemble des services sur le site de l’hôpital Jean-Minjoz. Les équipes du CHU présentes actuellement au sein de l’hôpital Saint-Jacques demeureront sur ce site jusqu’à la remontée de tous les services sur le site Jean-Minjoz. Le fruit de la vente permettra de financer une part du futur bâtiment du pôle de psychiatrie.

C’est un défi de penser un projet urbain pour reconstruire la ville sur la ville sur ce site, où tous les enjeux de XXIe siècle pourront se décliner : restauration du patrimoine, connexion écologique, création de logements adaptés aux besoins actuels, attractivité du centre-ville, valorisation touristique.