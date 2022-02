La Marine nationale recrute et forme 4.000 femmes et hommes, d’un niveau scolaire allant de la 3ème à BAC+5, de 16 ans à moins de 30 ans dans plus de 50 métiers (restauration, opérations navales, maintenance (mécanique/électricité), aéronautique navale, nucléaire, systèmes d’informations et de communication, plongée, sécurité, protection, navigation et manœuvres).

Plus d’infos sur www.etremarin.fr, le site de recrutement de la Marine nationale, sur la page Facebook @cirfamarinebesancon ou en prenant rendez-vous au 03 81 87 23 70 au CIRFA Marine de Besançon.