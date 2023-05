Juin Jaune : prévention solaire

L’opération « Juin Jaune » est une initiative régionale de l’Association des Dermatologues de Franche-Comté (ASFODER) visant à sensibiliser la population à la protection solaire. La Direction Hygiène Santé en lien avec d’autres directions de la Ville de Besançon, s’associent à cette opération et proposeront comme tous les ans dans le cadre de la campagne « solaire attitude », des actions de sensibilisation au sein des piscines municipales et lors des événements Grandes Heures Nature (GHN) et Vital’été.

Les bons réflexes de protection :

Évitez l’exposition au soleil de 12h à 16h

Privilégiez les zones ombragées

Couvrez-vous : vêtements, chapeau et lunettes de soleil

Appliquez toutes les 2h une crème solaire UV50

Hydratez-vous régulièrement

Limitez l’exposition des enfants

