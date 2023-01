Info coupures d’électricité

A partir de janvier 2023, la France risque de subir des coupures de courant durant l’hiver.

En lien avec la Préfecture et l’entreprise Enedis, la Ville de Besançon mobilise ses services pour anticiper ces coupures afin qu’elles impactent le moins possible le quotidien des Bisontin.e.s.

À quelle heure peuvent avoir lieu les coupures d’électricité ?

Si elles doivent être déclenchées, les coupures d’électricité auront lieu en semaine, de 8h à 13h puis de 18h à 20h. Ces plages horaires correspondent aux pointes de consommation d’électricité. Les coupures d’électricité ont une durée de 2 heures pour les consommateurs concernés.

Comment puis-je savoir si ma ville ou mon quartier sera concerné ?

Vous pouvez consulter les outils mis en place par les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité, disponibles à partir du site de RTE, monecowatt.fr.

En cas d’alerte sur le système électrique, ces outils permettront aux clients de saisir une adresse et de savoir s’ils sont concernés ou non par une éventuelle coupure temporaire le lendemain, et à quelle heure.

Dès aujourd’hui, téléchargez l’application Ecowatt (App store et Google Play) et activez les notifications pour être averti d’un risque de coupure.

Quels impacts ces coupures de courant auront sur les services de la Ville ?

En cas de coupure, l’entreprise Enedis s’est engagée à indiquer, la veille, en fin de journée, le secteur de la commune qui serait impacté le lendemain.

Vous retrouverez sur cette page la liste des établissements de la Ville de Besançon pouvant être provisoirement fermés au public suite à une coupure de courant (Ecoles, Périscolaire, Musées, Bibliothèques, Piscines, Gymnases …). Pour les démarches administratives et l’état civil, seuls les rendez-vous seront accueillis en mairie.

Si vous souhaitez être informé.e par la Ville, abonnez-vous à nos lettres d’informations.

Attention, dans les secteurs impactés par les coupures de courant, les feux tricolores seront éteints. En l’absence de cette signalisation, les Bisontin.e.s devront conduire prudemment et appliquer le code de la route (priorité à droite etc.).

En ce qui concerne les transports en commun, pour des raisons de sécurité, les tramways ne circuleront pas durant les coupures.

Numéro d’urgence pendant une coupure

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence multi-opérateur, c’est-à-dire que vous pouvez le composer quel que soit le réseau de couverture, y compris si le nom de votre opérateur ne s’affiche pas.

Comment fonctionne le système d’alerte Ecowatt ?

Comme une météo de l’électricité, Ecowatt qualifie le niveau de consommation des Français.

Des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.

3 signaux sont émis tout au Iong de l’hiver par Ecowatt :

Signal vert : pas d’alerte.

: pas d’alerte. Signal orange : le système électrique est tendu. Les gestes d’économie d’électricité sont les bienvenus.

: le système électrique est tendu. Les gestes d’économie d’électricité sont les bienvenus. Signal rouge : le système électrique est très tendu. Les gestes d’économie d’électricité sont indispensables pour éviter ou réduire les coupures d’électricité.

En cas de signal orange ou rouge, l’objectif est d’adopter des gestes simples pour réduire notre consommation entre 8h et 13h et entre 18h et 20h.

Au travail, il est recommandé de :

Baisser la température et limiter l’éclairage de son lieu de travail.

Décaler la recharge des appareils électriques.

Au domicile :