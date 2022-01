Impacts de la grève du 27 janvier 2022 dans les écoles et accueils périscolaires

Jeudi 27 janvier 2022, certaines classes, certaines écoles et certains accueils périscolaires seront fermés du fait d’un mouvement de grève national et local.

Le Service Minimum d’Accueil (SMA) est mis en place au vu des éléments fournis par les services de l’Éducation Nationale dans les écoles dans lesquelles plus de 25% de grévistes ont été déclarés.

Informations mises à jour mardi 25 janvier 2022 à 16h30

Temps scolaire * Temps périscolaire Sites concernés Ecole * Service Minimum d’Accueil * Accueil du Matin Accueil du Midi Accueil de l’Après-midi Élémentaire Arènes OUVERTE Non Ouvert Fermé Fermé Maternelle Artois 1 classe fermée sur 4 Oui Fermé Fermé Ouvert Maternelle Bernard OUVERTE Non Fermé Ouvert Ouvert Élémentaire Bernard OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Bersot 1 classe fermée sur 3 Oui Fermé Fermé Fermé Maternelle Bert OUVERTE Non Fermé Ouvert Ouvert Élémentaire Bert 6 classes fermées sur 7 Oui Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Boichard OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Élémentaire Boichard 1 classe fermée sur 8 Oui Fermé Fermé Fermé Maternelle Boulloche 1 classe fermée sur 6 Non Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Bourgogne OUVERTE Non Ouvert Fermé Fermé Élémentaire Bourgogne OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Élémentaire Brégille FERMÉE Oui Fermé Fermé Fermé Élémentaire Brossolette OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Butte 2 classes fermées sur 4 Oui Ouvert Ouvert Ouvert Élémentaire Butte 1 classe fermée sur 7 + ULIS Non Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Camus OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Champagne 1 classe fermée sur 7 Non Fermé Fermé Fermé Élémentaire Champagne 3 classes fermées sur 14 Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Champrond OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Maternelle Chaprais 1 classe fermée sur 5 Non Ouvert Fermé Ouvert Élémentaire Chaprais OUVERTE Non Fermé Fermé Ouvert Maternelle Cologne FERMÉE Oui Fermé Fermé Fermé Maternelle Condorcet OUVERTE Non Fermé Ouvert Fermé Élémentaire Condorcet OUVERTE Non Fermé Ouvert Fermé Maternelle Curie FERMÉE Non ** Fermé Fermé Fermé Élémentaire Curie 2 classes fermées sur 6 Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Dürer 1 classe fermée sur 5 Non Ouvert Ouvert Ouvert Élémentaire Dürer OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Élémentaire Fanart OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Ferry OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Élémentaire Ferry OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Fertet OUVERTE Non Fermé Fermé Ouvert Élémentaire Fertet OUVERTE Non Fermé Fermé Fermé Maternelle Fontaine-Argent 1 classe fermée sur 3 Oui Fermé Fermé Fermé Maternelle Fontaine-Écu OUVERTE Non Ouvert Ouvert Ouvert Élémentaire Fontaine-Écu OUVERTE Non Ouvert Fermé Fermé

La navette pour les élèves de l’école élémentaire Brégille et de l’école maternelle Prés de Vaux ne circulera pas.

La navette pour les élèves de l’école maternelle Tristan Bernard ne circulera pas le matin.

** Information donnée tardivement par la DSDEN. Pas de SMA.

* Un Service Minimum d’Accueil (SMA) est mis en place par la Ville de Besançon uniquement pour les enfants des écoles dont plus de 25 % des enseignants ont déclarés une intention de grève 48 heures au préalable à la Direction des Services de l’Education Nationale (DSDEN).

Attention : les informations relatives au temps scolaire résultent de la déclaration transmise par les services de l’Education nationale à la Ville de Besançon 48h avant le jour de grève conformément aux dispositions légales en vigueur; elles n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Besançon. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’enseignant de votre enfant ou auprès du directeur de l’école de votre enfant.

Il sera assuré par du personnel municipal ou agréé par la Ville de Besançon dans le lieu d’accueil suivant :

– Maison de Quartier Municipale Butte-Grette, 31 bis rue du Général Brulard (03 81 87 82 40)

Les élèves inscrits à ce service devront obligatoirement le fréquenter pendant toute sa durée, soit de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, ces horaires seront à respecter strictement. Cependant un départ échelonné entre 12 h 00 et 12 h 30 et une arrivée échelonnée entre 13 h 30 et 14 h 00 sont possibles. L’accueil à la carte ne peut en aucun cas être envisagé.

Consignes sanitaires :

Au vu de la réglementation sanitaire, le port du masque pour les enfants d’âge élémentaire est obligatoire.

Le non brassage entre élèves de classes différentes ne saura être garanti ; le SMA accueille effectivement des élèves des différentes écoles de la ville.

Il n’y aura pas de service de restauration scolaire ni de possibilité de déjeuner sur place.

L’inscription s’effectuera sur le site aux horaires suivants : 8 h 30 – 8 h 45.

Une fiche sera remise au parent qui devra scrupuleusement la renseigner : toutes les rubriques devront être remplies et notamment celles concernant les coordonnées téléphoniques.