Un hommage public à Paulette Guinchard sera rendu le samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h au Grand Kursaal à Besançon, en présence de Lionel Jospin.

Au terme de nombreuses années de maladie, Paulette Guinchard est décédée le 4 mars dernier, dans des conditions qu’elle a elle-même choisies.

Paulette Guinchard aura marqué la vie politique bisontine, régionale et nationale : Conseillère régionale, Adjointe au Maire de Besançon, Députée du Doubs, Vice-présidente de l’Assemblée nationale et Secrétaire d’État aux Personnes Âgées, puis Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). On lui doit notamment la mise en place de ce qui est devenu Grand Besançon Métropole (GBM) et de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA).

Par sa simplicité et son sens de l’écoute, Paulette Guinchard n’aura pas laissé indifférentes les très nombreuses personnes, de toutes origines et catégories sociales, qui ont eu la chance de la côtoyer.

Les conditions sanitaires n’avaient pas permis à beaucoup de celles et ceux qui en avaient exprimé le souhait de témoigner leur sympathie au moment de ses obsèques, ce printemps dernier.

Pour ces raisons, à l’initiative de plusieurs de ses proches, un hommage public lui sera rendu le 13 novembre prochain au Grand Kursaal, 2 place du Théâtre à Besançon, de 10h à 12h, en présence de Lionel Jospin, ancien Premier Ministre. De nombreux témoignages seront évoqués.

A cette occasion, un ouvrage intitulé « PAULETTE EN TOUTES LETTRES », sera publié.

L’entrée est libre, sans inscription préalable dans la limite des places disponibles.

L’ouverture des portes aura lieu à 9h30.

Le Passe sanitaire est obligatoire.

A noter : le 13 novembre est un « Samedi Piéton » à Besançon. L’accès en voiture au centre-ville est donc impossible.