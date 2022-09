Grande Enquête sociologique auprès des associations de Besançon

Afin de dresser un panorama du tissu associatif local, le service Vie associative de la Ville de Besançon vous invite à répondre à une grande enquête sociologique par questionnaire jusqu’au

19 novembre 2022

Il s’agit d’une initiative locale, portée parallèlement par de nombreux territoires en France et soutenue par le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA).

Les données relevées serviront à améliorer les services rendus par la Ville de Besançon aux associations. Elles resteront anonymes et ne feront l’objet d’aucun traitement individuel. Plus les réponses seront nombreuses, plus l’enquête sera représentative et l’action de la Collectivité susceptible d’être améliorée.

Associations, pour compléter ce formulaire, commencez par vous munir des informations et documents suivants se référant à l’année 2021 :

la composition de votre conseil d’administration (âge, genre…),

le nombre de membres (adhérent.e.s, licencié.e.s, salarié.e.s…),

le nombre de bénévoles,

le budget de l’association (documents comptables & financiers 2021).

Il faut compter 20 à 30 minutes

… alors, c’est parti !

Pour vous aider à compléter l’enquête ou pour toute autre information, contactez le service Vie associative : vieassociative@besancon.fr – 03 81 87 82 32 ou 03 81 87 80 70.

Pour en connaître davantage sur la démarche, rendez-vous sur atelierscitoyens.besancon.fr