Fermeture de tous les équipements publics des quartiers de Planoise, Clairs-Soleils, Montrapon et Battant

Suite aux évènements survenus hier nous décidons par mesure de précaution et de lisibilité de fermer tous les équipements publics des quartiers de Planoise, Clairs-Soleils, Montrapon et Battant aujourd’hui à partir de 17h à l’exception du périscolaire et des crèches.

Ce week-end les équipements seront fermés et les manifestations arrêtées à 17h également. Nous sommes mobilisés pour protéger les habitants et les agents municipaux.