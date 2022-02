FAQ Pont de la république

Car la situation est dangereuse pour les cyclistes, les piétons et les usagers du tramway.

Il était donc nécessaire d’agir pour sécuriser la circulation des piétons et les cycles qui sont les usagers majoritaires et qui se partageaient jusqu’ici un espace limité.

Concrètement, des conflits d’usage ont été identifiés sur ce pont :

présence de cyclistes sur les voies du tramway en dépit de l’interdiction qui leur est faite,

chute de cyclistes sur les voies du tramway

débordement des piétons sur les voies du tram entrainant des freinages intempestif du tramway, la mise en danger des passagers, des ralentissements et des retards.

Les trottoirs sont trop étroits par rapport au trafic important de piétons et de cyclistes.

La chaussée pour les voitures est trop étroite et il y a des conflits d’usage avec les vélos.

L’étude commandée par GBM indique qu’à l’heure de pointe :

51 % des usagers circulent dans un tramway

36 % des usagers circulent à pied ou à vélo (tendance en augmentation)

13 % des usagers circulent dans un véhicule motorisé (tendance à la baisse)

L’interdiction du pont aux voitures ne concerne donc que 13 % des usagers.

Les piétons et cyclistes verront leurs déplacements grandement améliorés et sécurisés et les conditions de circulation du tramway seront meilleures.

Le projet favorise la création d’un espace agréable pour les habitants, les piétons et les cycles donnant accès au Parc Micaud et aux berges du Doubs.

Une décision qui fait suite à deux études :

Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) a réalisé une première étude de faisabilité étudiant différentes variantes.

Le bureau d’études Transitec, spécialisé dans les projets de circulation, a étudié finement les différents scénarii possibles et a réalisé un programme d’optimisation de 16 carrefours situés dans le secteur voisin du projet.