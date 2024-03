Effondrement karstique rue de Vesoul : Déviations et conseils de circulation

La rue de Vesoul est un axe de circulation majeur de l’agglomération bisontine ; elle est empruntée par 10 000 véhicules par jour en moyenne.

Suite à l’effondrement qui s’est produit dimanche dernier, la rue est fermée à la circulation dans les deux sens depuis la rue de Chaillot jusqu’au giratoire Cassart.

Nous recommandons à tous les automobilistes d’éviter le secteur et de privilégier l’usage des transports publics. Les usagers peuvent stationner leur véhicule au Parking relai de Témis ou sur des parkings aux alentours du palais des sports et de la piscine Mallarmé afin d’utiliser la ligne 3 du réseau Ginko.

La L5 du réseau est impactée au niveau de l’arrêt Charmille, qui est supprimé.

Toutes les lignes périurbaines circulent normalement. La ligne Mobigo Besançon-Vesoul passera par Témis de façon définitive.

Pour les automobilistes, des déviations renforcées sont mises en place (voir carte ci-dessous).

Depuis la RN57 en provenance de Vesoul, en direction du centre-ville, deux solutions sont possibles pour les véhicules légers :

– Sortie 56 « Montrapon, Montboucons, Témis » puis avenue des Montboucons

– Sortie 55 « Palente Saint-Claude » par la rue des Founottes, la rue Alain Savary et l’avenue des Montboucons.

Depuis le centre-ville, direction Vesoul, la déviation renvoie les automobilistes par le boulevard Churchill et l’avenue des Montboucons.

Quant aux poids lourds, ils sont déviés par la RN 57, sortie 58, puis route de Gray (RD70) vers le giratoire de Charlottesville (au niveau de la piscine Mallarmé).

Une signalisation a été mise en place avec un affichage lumineux depuis la RN 57 et le boulevard.

La Ville de Besançon a demandé aux opérateurs Waze et Google Maps de prendre en compte les déviations mises en place au sein de leur application afin de mieux informer les usagers des GPS.

L’information sera également relayée sur les panneaux lumineux de la société d’autoroute APRR.

La collectivité met en place un suivi quotidien pour adapter le plan de circulation et les carrefours à feux. La police municipale effectuera une surveillance particulière dans le secteur.