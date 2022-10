Eclairage des bâtiments patrimoniaux et illuminations de Noel

Le « Jour de la nuit », manifestation nationale portée par l’association Agir pour l’Environnement, qui se déroule le 15 octobre est l’occasion pour nous de rappeler les dernières mesures que nous avons prises pour réaliser des économies d’énergie et limiter la pollution lumineuse.

Les bâtiments patrimoniaux ne seront plus éclairés à l’exception du 24 et 31 décembre.

La ville a souhaité maintenir les illuminations de Noel qui concourent à créer une atmosphère de fête. Au vu du contexte, nous avons pris la décision de réduire la période d’illumination passant de 5 à 4 semaines et d’en diminuer l’amplitude horaire. Elles scintilleront de la tombée de nuit à 22h00, à l’exception du 24 et du 31 décembre où la Ville sera illuminée jusqu’à minuit.

Par ailleurs, la loi prévoit une extinction des vitrines de magasin de commerce ou d’exposition à 1 heure du matin au plus tard (ou 1 heure après la cessation de l’activité si elle est plus tardive). Mais le contexte de crise énergétique nous incite à plus de sobriété collective et individuelle pour préserver nos ressources. C’est pourquoi la ville de Besançon invite ses commerçants à avancer l’heure d’extinction de leur vitrine le plus tôt possible.

A l’occasion du « Jour de la nuit », ensemble, ce samedi, éteignons à 20h30 nos lumières extérieures, nos vitrines, nos équipements publics. Laissons plus de place à la biodiversité nocturne, au ciel étoilé tout en réalisant des économies d’énergie.

Anne VIGNOT

Maire de Besançon