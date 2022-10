Co-porté par le CCAS, la Direction Hygiène Santé de la Ville de Besançon et le service Environnement du Grand Besançon, le projet « du Local pour Tous » vise à identifier les besoins en alimentation des bénéficiaires de l’aide alimentaire de Besançon et à améliorer la qualité et la connaissance des produits locaux. Ce projet comprend une enquête de terrain réalisée en 2021 et une distribution de paniers de fruits et légumes de saison programmée pour cet hiver.

Des recettes culinaires

Dans ce cadre, des recettes culinaires sont proposées et traduites en plusieurs langues étrangères (anglais, arabe, serbo-croate et ukrainien).