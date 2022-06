Déploiement de la fibre optique dans le centre-ville de Besançon

La Boucle de Besançon est désormais équipée de 8 armoires de mutualisation fibre optique (ces armoires sont le point de connexion entre la fibre optique acheminée par les opérateurs commerciaux et le raccordement vers les abonnés). En secteur sauvegardé (secteur sur lequel les travaux sont soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France), Orange compte, à partir de ces armoires, donner accès à la fibre à pas moins de 6 000 foyers ou locaux professionnels.

La pose de ces armoires, finalisée depuis quelque temps sur le reste du territoire du Grand Besançon, était plus complexe dans la Boucle, du fait de la nécessité de tenir compte de l’exigence de préservation du patrimoine du Centre-Ville.

L’acheminement de la fibre (des armoires aux immeubles à proprement parler) sera quant à lui réalisé avec le même souci de préservation du patrimoine. Le parti pris d’un passage de la fibre par l’intérieur des immeubles et non en façade a ainsi été retenu d’un commun accord entre les Services de l’Etat, la Ville, et Grand Besançon Métropole. Ce choix permettra à Orange de retirer à terme des façades les cables « cuivre » liés au téléphone.

Déploiement de la fibre jusqu’aux appartements

Le processus de déploiement de la fibre jusqu’aux appartements va nécessiter le concours de chaque copropriété. Un courrier a été adressé en ce sens par Orange à l’ensemble des copropriétés qui ont pu être identifiées, charge à elles de reprendre maintenant contact pour aller plus avant dans le déploiement de la fibre.

Le rôle de la copropriété est central et essentiel car sans son accord et celui de l’Architecte des Bâtiments de France, il n’est pas possible de déployer la fibre jusque chaque palier. Une fois l’arrivée de la fibre sur le palier, chaque propriétaire d’appartement peut alors s’adresser au fournisseur d’accès internet de son choix pour obtenir l’ouverture du service.

Dans le périmètre sauvegardé de la Boucle, l’intervention conjointe d’Orange, du service de l’Architecte des Bâtiments de France et ceux de la Ville / Grand Besançon Métropole (s’il s’avère nécessaire de réaliser une intervention sur le domaine public à l’exemple d’une petite tranchée sur le trottoir) est organisée à la demande de la copropriété. Le passage par les caves puis dans les lieux communs nécessite en effet un accompagnement technique dans le cadre d’une visite sur place.

Des travaux de préparation du passage de la fibre peuvent s’avérer nécessaires, charge alors à la copropriété de les faire réaliser (par une intervention d’un artisan, d’une entreprise) suite aux prescriptions issues de cette visite sur place.

L’arrivée du FTTH dans les immeubles nécessite ainsi a minima quelques semaines voire plusieurs mois une fois que la copropriété a donné son accord.

Suivre le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné

La carte des déploiements fibre (FttH) mise à disposition par l’Arcep vous permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. Les adresses répertoriées sont représentées par une pastille, dont la couleur varie suivant l’état d’avancement du déploiement. Dès que la mention « déployé » apparaît, vous pouvez alors contacter librement le fournisseur d’accès internet de votre choix pour qu’il installe la fibre à votre domicile.



