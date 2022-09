Contrat territorial d’accueil et d’intégration : appels à projets

La Ville de Besançon a manifesté son intention de s’engager pour l’intégration des primo-arrivants, c’est-à-dire des étrangers habitant en France depuis moins de 5 ans. Pour cela, elle est porteuse d’un Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration : de ce contrat, sont issus deux appels à projets destinés à mettre en place de nouvelles actions en faveur du public étranger. La jeunesse et la culture sont mises à l’honneur !

Les candidatures sont ouvertes aux structures publiques ou privées, dont les associations de loi 1901. Le co-portage étant souhaité, vous pouvez tout à fait les partager à vos partenaires

Le délai de réponse est fixé au 16 octobre 2022.

Intégration des jeunes primo-arrivants à la ville de Besançon

Tout d’abord, il convient de préciser que le public-cible de cette thématique est les jeunes primo-arrivants âgés de 18 à 25 ans.

Le point de départ du volet « jeunesse » est de venir combler autant que faire se peut les manques en matière d’intégration de la jeunesse.

Le projet découlant de l’appel à projets devra favoriser la rencontre et le lien entre jeunes primo-arrivants vivant à Besançon. Il s’agit d’anticiper et de prévenir un éventuel repli communautaire, par l’échange entre jeunes de nationalités différentes. Il est également attendu de l’action proposée que, les bénéficiaires, à savoir les jeunes primo-arrivants, se sentent habitants de Besançon et se sentent ainsi la légitimité de s’emparer de tout dispositif à destination des jeunes de 18-25 ans, ou encore ceux ouverts à tout âge.

> En savoir plus sur l’appel à projet « Intégration des jeunes primo-arrivants à la ville de Besançon » / Formulaire de réponse (Pdf)

Formulaire de demande de subvention CERFA n°12156*06

Accès à la culture et promotion de l’interculturalité : Parcours de vie, parcours de ville

L’appel à projets s’inscrit dans la thématique « culture ». L’objectif général posé par cette thématique est de favoriser l’appropriation des outils culturels par les primo-arrivants. En d’autres termes, il s’agit d’amener les personnes primo-arrivantes à se rendre par elles-mêmes dans des lieux culturels et historiques.

> En savoir plus sur l’appel à projet « Parcours de vie, parcours de ville » / Formulaire de réponse (Pdf)

Formulaire de demande de subvention CERFA n°12156*06