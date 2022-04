À partir du 11 avril, une collecte expérimentale des biodéchets en mode doux sera organisée sur le secteur Pasteur à Besançon.

Chaque lundi de 17h30 à 19h30 et chaque jeudi de 7h30 à 9h30, l’association Trivial Compost assurera une permanence où les 1100 ménages concernés du quartier pourront s’inscrire et déposer leurs biodéchets (leurs déchets de cuisine) pendant un an.

Munie d’un vélo, d’une remorque et de deux bacs, l’association Trivial Compost*, missionnée par Grand Besançon Métropole, transmettra les consignes de tri aux participants et collectera leurs biodéchets qui seront ensuite acheminés jusqu’à un site de traitement de Sita Suez à Chemaudin.

L’objectif est de faciliter, amplifier et valoriser les gestes de tri grâce à des solutions de collecte de proximité.

Le nouveau service proposé, pour traiter les épluchures, les déchets de fruits et légumes, les coquilles d’oeufs, les filtres à café, les sachets de thé…, complète les dispositifs déjà existants comme les chalets de compostage, qui restent bien sûr accessibles aux personnes inscrites.

Le lundi 4 et jeudi 7 avril, deux temps forts sont organisés pour lancer ce nouveau service et encourager les habitants concernés à s’inscrire.

La Direction Gestion des Déchets invite également l’ensemble des habitants du centre-ville à venir échanger sur le tri lors de temps d’animations avec distribution de sacs.

Cette première semaine d’avril marque également l’achèvement de la modernisation des conteneurs au centre-ville, par l’installation de la station de tri Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et Cinéma.