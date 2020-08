Canicule : les conseils pour faire face à la vague de chaleur

Météo-France a placé ce vendredi 7 août le Doubs en vigilance orange canicule. L’épisode de très fortes chaleurs va se poursuivre jusqu’en milieu de semaine prochaine.

Soyez prudents, et adoptez les bons gestes pour vous rafraîchir

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans notre région.

La chaleur fatigue toujours

Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur

La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.

Les recommandations de l’ARS en cas de vague de chaleur

Voici quelques conseils de prévention notamment pour les personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants…) :

En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les dans un endroit frais.

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour. Toutefois, continuez à maintenir les gestes barrières (distanciation physique et port du masque)

Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau, personnes âgées : buvez 1.5L d’eau par jour et mangez normalement.

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.Limitez vos activités physiques.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/ .

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent aussi au risque de déshydratation. Ils doivent boire abondamment surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées.

Dans tous les cas, il convient d’éviter les efforts physiques intenses, de rester le moins possible à la chaleur, de ne pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur.

Pour toutes informations complémentaires :

Le site Internet de l’ARS www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

le site Internet du ministère chargé de la santé : sante.gouv.fr rubrique « santé environnement » canicule et chaleurs extrêmes

le site Internet de Météo France : www.meteofrance.com

la plate-forme téléphonique nationale activée dès le premier épisode de chaleur, tous les jours de 9h00 à 19h00 : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).

Vous habitez Besançon, vous êtes isolé(e), âgé(e) et/ou en situation de handicap

Faites-vous connaître auprès de la Maison des Séniors de la Ville de Besançon

Maison des Séniors

Les personnes isolées âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation de handicap résidant à Besançon peuvent bénéficier de conseils et d’assistance en cas de canicule en s’inscrivant sur le registre nominatif des personnes fragiles et isolées.