Campagne de plantation d’arbres

Afin de répondre aux enjeux écologiques du changement climatique, la Ville s’est engagée à planter près de 1 000 arbres chaque hiver, répartis dans tous les quartiers de la ville.

Ces arbres permettent notamment de compenser les abattages d’arbres ayant soufferts de maladies ou d’épisodes de sécheresse successifs (environ 180 abattages en 2023, hors boisements) mais aussi de poursuivre l’accroissement du patrimoine arboré en ville et ainsi participer à la réduction des îlots de chaleur.

La Direction Biodiversité et Espaces verts, en charge de ces plantations, favorise les espèces locales et favorables à la biodiversité et fait le choix de la diversité des essences.

Liste et la localisation des plantations