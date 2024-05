Budget participatif : votez pour vos 3 projets préférés

De septembre à octobre 2023, plus d’une centaine de bisontins et bisontines ont proposé des projets bénéfiques pour leur quartier ou toute la ville. Après analyse technique et financière, 24 projets ont été déclarés recevables. Du 15 mai au 5 juin, c’est désormais à vous de vous exprimer en votant pour les 3 projets que vous souhaitez voir se réaliser !

À l’issue de la phase de vote, les projets lauréats seront annoncés publiquement.

Qui peut voter ?

Les Bisontin·es, âgé·es d’au moins 16 ans, à titre individuel

Les contribuables locaux

Les étudiants, apprentis des établissements scolaires et universitaires bisontins.

Comment voter ?

En ligne, sur : atelierscitoyens.besancon.fr

Avec un bulletin papier : à retirer et déposer dans une des urnes présentes dans les différents accueils mairie, dans les maisons de quartier municipales ou associatives ainsi que dans les bibliothèques et médiathèques de la Ville.

Pour combien de projets voter ?

Chaque personne vote pour ses 3 projets préférés. Un bulletin contenant moins ou plus de 3 voix ne sera pas comptabilisé.

Des questions ?

Contactez le service Démocratie participative par mail budgetparticipatif@besancon.fr

Envie de découvrir les 24 projets et d’échanger avec les habitants qui en sont à l’origine ?

Retrouvez-nous les samedis après-midi 25 mai (place du 8 septembre) et 1er juin 2024 (place de la Révolution).

Tous les projets soumis au vote ainsi que tous les lieux de vote sont disponibles sur atelierscitoyens.besancon.fr.