Bien dans son assiette !

La qualité des repas servis dans les restaurants scolaires est une préoccupation majeure de la Ville de Besançon.

À l’heure du repas vos enfants accourent parce que dans nos cantines c’est bio, c’est bon et ça fait du bien (à la santé). Et oui, depuis quelques années maintenant « nos cantines laissent parler leur force ! »

Là où nous avons l’obligation d’atteindre les 50 % EGAlim* dont 20 % bio, nos menus à la cantine proposent depuis juin 2023 des repas à 69 % EGAlim dont 44 % de bio.

Au total, c’est 5 000 repas en liaison chaude qui partent chaque jour de la cuisine centrale vers les écoles et les crèches. Une sacrée prouesse, du chef et de sa vingtaine de collègues cuisinières et cuisiniers, qui fait de Besançon la seule ville de l’hexagone à proposer un tel service de qualité.

Cette progression a été possible parce que nous avons redéfini le cahier des charges et nous sommes passés à deux repas végétariens par semaine. Aujourd’hui, nous pratiquons le sourcing. Nos cuisiniers vont à la rencontre des agriculteurs locaux, leur demandent ce qu’ils sont en capacité de produire et élaborent leurs menus en fonction. Résultat, tout le monde s’y retrouve : les enfants parce que c’est bon, vous, parents, parce que c’est sain, les agriculteurs locaux parce qu’ils vendent leurs produits et la planète parce qu’on la préserve. Un cercle vertueux qui en plus n’impacte pas les finances de la Ville.

La Loi EGALim du 30 Octobre 2018

* La loi EGAlim poursuit plusieurs objectifs : rémunéré justement les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; renforcer la qualité sanitaire, environnementale, et nutritionnelle des produits alimentaires ; favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Cela implique :

Intégration d’un menu végétarien par semaine et diversification des sources de protéines végétales

Interdiction de l’utilisation de plastique

Mettre en place une démarche contre le gaspillage alimentaire

Obligation de faire un diagnostic du gaspillage

Convention de don alimentaire avec une association

Côté Cuisine municipale de Besançon où en sommes-nous ?

Un repas végétarien hebdomadaire depuis 2013 et deux depuis Septembre 2023

Arrêt de l’utilisation de plastique depuis 2012 et utilisation de bacs inox.

Réduction du gaspillage en production :

Adaptation des portions et des fiches techniques.

Mise en place d’un outil de commande de repas permettant d’adapter les quantités de chaque composantes les crèches

Réduction du volume d’emballage :

Travail sur le conditionnement des marchandises.

Livraison de marchandises en caisses plastiques consignées

Partenariat avec le Sybert pour l’enlèvement des balles de carton

Dons alimentaires :

Signature d’une convention de dons avec la banque alimentaire.

Partenariat avec la Citadelle pour récupérer les épluchures, marchandises abîmées…

Compostage des restes de repas dans la plupart écoles