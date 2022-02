Besançon sécurise les sentiers de la colline de Planoise

Ces dernières années, les conditions météorologiques particulières (augmentation des épisodes de canicule et de sécheresse …) associées à l’apparition d’attaques parasitaires (chalarose sur frênes, scolytes sur épicéas, maladie de la suie sur érables…) ont fortement impacté notre patrimoine arboré, en forêt et sur les collines.

Sur la colline de Planoise, les arbres, en majorité des frênes et des hêtres, sont devenus particulièrement cassants et constituent désormais un danger pour les promeneurs.

Pour ces raisons, et pour assurer la sécurité des promeneurs, la Ville de Besançon procèdera à l’abattage des arbres dangereux le long des routes et sentiers de la colline de Planoise, du 7 au 11 février 2022.

Néanmoins, une partie de ces arbres dépérissant est située en secteur de forte pente où une intervention d’abattage serait dangereuse et périlleuse.

Dans ces conditions, la Ville a pris la décision de fermer définitivement au public certaines portions de sentier qui ne pourront pas être sécurisées ( cliquez sur carte ci-dessous). Un itinéraire de déviation sera mis en place.

De plus, afin de favoriser la faune et la flore associée au bois mort et dans une logique de libre évolution des forêts des collines bisontines, le bois issu de la sécurisation sera délibérément laissé au sol et aucune sécurisation ne sera faite à l’intérieur des parcelles.

Pour votre sécurité, vous êtes donc invités à rester sur les sentiers balisés et à ne pénétrer en aucun cas à l’intérieur des parcelles et sur les parties de sentier condamnées.