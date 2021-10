Besançon en 365 jours

Dès les premières heures de sa prise de fonction, le 3 juillet 2020, l’équipe municipale réunie autour d’Anne Vignot a fait face à une pandémie sans précédent dans l’histoire récente.

La crise sanitaire du Covid, doublée d’effets sociaux et économiques dévastateurs, est venue souligner toute l’urgence de bâtir une ville qui place l’humain, et plus globalement le vivant, au coeur de son fonctionnement.

Rappelons que 2020 fut également l’année la plus chaude, jamais enregistrée en France. En parallèle à la gestion quotidienne de la crise du Covid, la municipalité a ainsi été renforcée dans sa détermination à lancer ses premiers projets en vue de transformer Besançon en une ville qui sache répondre aux enjeux climatiques, sociaux, environnementaux du XXIe siècle.

Les mesures prises au cours de la première année de mandat commencent aujourd’hui à bénéficier aux Bisontins. Ce dossier dresse un tour d’horizon des actions réalisées et celles ayant vocation à monter en charge dans les mois à venir…