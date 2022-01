Besançon, des ONG et des établissements bancaires s’engagent ensemble dans la transition écologique

Notre volonté est de réaliser des projets en faveur de la transition écologique sur notre territoire en ayant recours à des emprunts auprès des établissements bancaires qui s’engagent réellement dans la maitrise et la réduction de leur empreinte climatique. Cela contribue à construire un nouveau modèle de société.

Pour cela, la Ville a engagé un travail unique en France avec les ONG spécialisées sur ces questions OXFAM et Reclaim Finance afin d’établir des critères de sélection, climatiques et sociaux, des offres bancaires.

En juin 2021, le conseil municipal de Besançon a adopté une grille d’analyse visant à interroger les établissements bancaires vis-à-vis de leur responsabilité climatique et sociale et sur leur stratégie de sortie des énergies fossiles.

La Ville établit avec les établissements bancaires une nouvelle relation, en effet ils sont des partenaires importants de la collectivité.

Conférence de presse en direct jeudi 20 janvier à 14h30