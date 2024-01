Besançon, Commune Touristique

Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir obtenu la dénomination « commune touristique » !

Avoir la chance de pouvoir proposer une offre culturelle dense et diversifiée mêlée à la proximité d’espaces naturels de qualité permet à nos visiteurs d’être au plus près de la nature, dans un espace préservé, tout en ayant la possibilité de se divertir.

Depuis le centre-ville, à pied ou en vélo, tout est accessible, à quelques foulées… Et oui, à Besançon, on a tout sur place ! Collines, chemins de randonnées – dont la via Francigena-, boucle VTT de 200 km, Eurovelo 6, rivière, forêt, centre-ville historique, musées, histoire horlogère, citadelle Vauban classée au patrimoine mondial de l’Unesco, vie nocturne, terrasses… Notre ville de Besançon possède de multiples atouts !

Ce classement, accordé pour 5 ans, est un signal très positif envoyé à tous les professionnels du tourisme : notre territoire est attractif et dynamique. Nous devons continuer à proposer des innovations, accueillir des porteurs de projets qui sauront valoriser notre potentiel pour offrir aux visiteurs une expérience unique à Besançon.