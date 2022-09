Besançon agit pour ses habitants – épisode 9

Du local pour tous !

L’alimentation à base de produits sains, locaux, frais, à un coût abordable doit être accessible à toutes et tous, y compris aux populations isolées ou modestes. La ville de Besançon l’a inscrit comme l’un de ses objectifs.

En réponse à un appel à projets régional soutenu par l’ADEME autour de la santé environnementale, le CCAS, la Ville et le Grand Besançon se sont associés afin de mettre en place un projet innovant en faveur des bénéficiaires de l’aide alimentaire : « Du local pour tous ».

Aujourd’hui, ce sont près de 2 000 ménages qui bénéficient chaque semaine, des distributions d’aides alimentaires assurées par les associations et coordonnées par le CCAS sur le territoire de Besançon.

Une enquête menée auprès de ces bénéficiaires et sur l’ensemble des sites de distribution a permis de mieux connaître les pratiques alimentaires, ainsi que les fruits et légumes les plus consommés.

Le projet « Du local pour tous » vise désormais à faire le lien entre ces besoins et les producteurs locaux dans le cadre plus global du Plan Alimentaire Territorial mené à l’échelle du Grand Besançon. En s’appuyant sur la Banque Alimentaire, ce sont des paniers de fruits et légumes de saison provenant de circuits courts qui pourront ainsi être distribués à chaque ménage.

Cette opération comprend également des actions d’information et des ateliers qui seront menés auprès de ces mêmes publics par la direction hygiène santé de la Ville autour des questions de l’alimentation équilibrée, de saison, de la cuisine des aliments frais et aussi du lien à la terre.

Ce projet qui sera totalement déployé cet automne permettra ainsi de travailler la problématique de la qualité nutritionnelle de l’aide alimentaire et notamment les difficultés d’approvisionnement en produits frais.

En développant l’approvisionnement alimentaire via des circuits courts, la Ville de Besançon soutient ainsi les producteur locaux et démontre par l’exemple que manger sain, frais et local ne présente que des avantages, qu’ils soient économiques ou de santé.