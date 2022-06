Besançon agit pour ses habitants – épisode 5

Besançon augmente le nombre de repas distribués pour les personnes sans domicile fixe pendant l’été

La Boutique Jeanne-Antide assurait jusqu’alors dans des locaux mis à disposition par la Ville de Besançon en lien avec le CCAS, la restauration du midi des personnes en grande précarité 5 jours sur 7, hors jours fériés. Ces repas sont confectionnés par les cuisines de la Résidence Autonomie du Marulaz. Sur l’année 2021, 12 924 repas ont été servis aux personnes sans domicile fixe.

L’hiver la Boutique Jeanne-Antide propose des repas 7 jours sur 7 le soir, le week-end et les jours fériés, exclusivement aux personnes sans domicile fixe. Ces repas sont confectionnés par les cuisines des Sœurs de la Charité.

Depuis le 16 mars dernier, la ville de Besançon via le CCAS a décidé de soutenir la Boutique Jeanne Antides pour qu’elle puisse augmenter les plages de restauration et offrir aux personnes sans domicile fixe, une restauration le midi 7 jours sur 7 tout au long de l’année, sans interruption.Ce sont environ 30 repas servis chaque samedi et dimanche