Battant prochain quartier apaisé

À la demande de nombreux habitants du quartier Battant qui sont confrontés à des nuisances récurrentes (vitesse excessive, bruit, insécurité, encombrement), nous poursuivons notre politique d’apaisement de la circulation. Battant sera le prochain quartier apaisé : des bornes escamotables seront installées sur les principaux accès du quartier. Seuls les ayants-droits, c’est-à-dire les habitants, commerçants et personnes qui justifient d’un stationnement dans le quartier pourront y accéder en voiture. Les clients des commerces pourront entrer dans le quartier en voiture sous condition (personnes à mobilité réduite, transport d’objets lourds). Il s’agit d’une extension du secteur règlementé de la Boucle, système qui a fait ses preuves. Le fonctionnement sera donc identique et se fera par lecture de plaque minéralogique.

Le scénario majoritaire issu de la réunion publique qui s’est tenue le 15 septembre dernier est celui que l’équipe municipale a retenu. Il prévoit la création de trois zones de circulation au sein du quartier et l’installation de 6 bornes dans les rues suivantes :

Rue d’Arènes

Rue Léon Deubel

Rue Richebourg

Dans le haut de la rue Battant

Quai de Strasbourg

Rue de la Madeleine

Des barrières automatiques seront également implantées sur les voies du tram quai Veil-Picard pour compléter le dispositif.

Les travaux seront réalisés entre novembre 2023 et février 2024. Pour éviter d’impacter trop fortement la circulation les bornes seront installées progressivement. La mise en service des bornes ne sera effective qu’en début d’année 2024.

L’enjeu est d’apporter plus de calme et de sécurité aux habitants en réduisant la circulation dans des ruelles inadaptées à un trafic automobile important. En outre, il s’agit de la première étape nécessaire pour réaménager progressivement les rues afin de donner plus de place aux piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, usagers des commerces, personnes âgées et jeunes enfants. Le cadre de vie sera ainsi rendu plus agréable, la déambulation et l’accès aux commerces seront plus apaisés dans ce quartier historique du centre-ville.

Battant restera accessible en voiture par ses nombreux parkings périphériques qui offrent plus de 1 600 places de stationnement situées à quelques minutes de marche du cœur de quartier.

Les demandes d’accès au quartier Battant par les ayants droit seront à réaliser auprès de la direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique sur remise de justificatifs au 2 D rue Mégevand à Besançon ou via l’adresse mail suivante : acces.cvbattant@besancon.fr. Horaires de l’accueil : lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.