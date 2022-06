Arrêté municipal : interdiction des feux de plein air et de barbecue

Suite à l’arrêté préfectoral du 3 juin 2022 portant sur le passage en alerte sécheresse et préfigurant un prochain passage en alerte renforcée, la Ville de Besançon réactive l’arrêté municipal interdisant les feux de plein air et de barbecues sur l’ensemble de l’espace public bisontin, de jour comme de nuit, jusqu’au mercredi 7 septembre 2022.

L’arrêté municipal concerne également l’utilisation de réchauds, artifices, pétards et tout dispositif à flamme. Il est interdit de jeter des objets en ignition (mégots de cigarettes…) sur l’ensemble des espaces publics. Afin de ne pas mettre en péril la tenue de certains évènements, des autorisations exceptionnelles pourront être délivrées par les services de la Ville.

Alors que les incendies se multiplient en raison des sécheresses, cet arrêté a pour vocation de prévenir les risques d’incendie et ainsi veiller à la protection des personnes et des espaces verts, agricoles, naturels et forestiers. Les Bisontins sont invités à rester vigilants lors de leurs sorties et à signaler tout départ de feu en appelant le 18.