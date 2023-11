Appel à projets : développer l’expérience artistique et culturelle en faveur des publics en prison et en situation d’exclusion

La Ville de Besançon, dans le cadre de sa politique de mise en œuvre des droits culturels, lance un appel à projets à destination des publics en détention ou en situation d’exclusion en partenariat avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Doubs et la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de Franche-Comté. Cet appel à projets vise à favoriser la rencontre des personnes placées sous décision judiciaire avec la création et le patrimoine ainsi que la pratique artistique individuelle ou collective.

L’accès à l’art et à la culture est un droit fondamental qui participe à la formation du citoyen tout au long de sa vie. Au même titre que le travail psychologique ou la formation professionnelle, la culture est considérée comme un outil essentiel de dialogue, de préparation à la sortie de prison et de soutien à la réinsertion. Du fait de leur particulière vulnérabilité, les mineurs sont aussi les bénéficiaires incontournables de cet appel.

L’appel à projets s’adresse à un public sous-main de justice composé de :

majeurs pris en charge par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Doubs en milieu ouvert ou en milieu fermé ;

mineurs pris en charge par la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) en milieu ouvert ou en milieu fermé.

Le dépôt des candidatures pourra s’effectuer jusqu’au 31 janvier 2024 pour des projets qui se dérouleront sur deux ans, à partir du 1er avril 2024.

Télécharger l’appel à projet

Objectifs

L’appel à projet vise notamment à :

défendre le droit fondamental des personnes placées sous-main de justice d’accéder à des programmations et à des activités artistiques et culturelles ;

contribuer, en soutenant une offre culturelle adaptée et de qualité, au travail de construction de soi et d’apprentissage de l’altérité ;

contribuer par des programmations et des activités artistiques à la prévention de la récidive et de la radicalisation.

Qui peut répondre

Les associations culturelles de Besançon ou du Grand Besançon, les associations disposant d’un ancrage territorial fort ;

Les associations devront de préférence avoir une expérience auprès des publics ciblés ;

Aucun dossier de candidature ne peut être déposé directement par les acteurs culturels sans que ceux-ci aient pris contact avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Doubs ou la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de Franche-Comté pour proposer la construction conjointe d’un projet avec les partenaires cités. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour la bonne construction conjointe du projet (vérifier les dates butoirs avec le SPIP et la DTPJJ en fonction de la date limite de dépôt). La Direction action culturelle reste votre interlocuteur pour toute question liée à cet appel à projet.

Calendrier