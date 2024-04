Appel à candidature : Besac dit bienvenue à ses étudiant.e.s !

Afin de renforcer la notoriété de sa programmation de rentrée, la Ville de Besançon recense tous les événements destinés aux étudiants (concerts, visites guidées, portes ouvertes…) organisés entre le 1er septembre et le 31 octobre à travers Besac dit bienvenue à ses étudiant.e.s !

Jusqu’au 30 mai, entreprises, associations, établissements d’enseignement supérieur, structures culturelles, sportives et maisons de quartiers peuvent prendre part au programme en proposant une activité dédiée et ainsi se faire connaitre auprès des 25 000 étudiants de Besançon et de sa Métropole.

La candidature se fait par mail : vieetudiante@grandbesancon.fr ou par téléphone : 03 81 61 51 59.

Les critères de sélection de l’événement sont les suivants :

Organisé entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024

Sur le territoire de Besançon et Grand Besançon Métropole

Être gratuit ou à tarif réduit afin de faciliter l'accès des étudiant.e.s

A travers cette initiative, la collectivité souhaite accueillir les étudiant.e.s en leur permettant de se rencontrer et de créer du lien, quels que soient leur établissement d’études. Besac dit bienvenue à ses étudiant.e.s !, c’est les amener à sortir de leur campus, découvrir leur ville et ses environs.