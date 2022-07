Animaux et canicule : les bons gestes

En période de canicule, les animaux domestiques et sauvages peuvent souffrir des températures élevées. Sensibles aux variations soudaines de température, il est essentiel d’appliquer des gestes simples pour les soulager et rendre cette période plus supportable.

Les chiens transpirent peu et régulent leur température grâce au halètement. Lorsque leur mécanisme de thermorégulation est saturé, ils peuvent faire face à des « coups de chaleur ». S’ils halètent fort, ont des difficultés à se déplacer ou une perte de connaissance, il est urgent de les emmener chez le vétérinaire.

Quelques règles permettent toutefois de les préserver :

Ne jamais laisser un chien seul dans une voiture, même quelques minutes, même les fenêtres entre-ouvertes. La température peut rapidement atteindre 50° à 60° et l’air devient irrespirable

Installer le chien dans la pièce la plus fraiche et aérée, avec de l’eau froide à disposition ;

Limiter ses efforts et privilégier les promenades matinales ou en fin d’après-midi, éviter le goudron brulant pour ses coussinets.

Les chats supportent mieux la chaleur. En mettant leur corps en repos ils maintiennent leur température. S’économiser et dormir plus qu’à leur habitude participent ainsi à leur bon équilibre.

Il est toutefois recommandé de :

Mettre plusieurs petits bols d’eau fraîche à disposition, privilégier la nourriture humide ;

Respecter le repos du chat, s’abstenir de jouer avec en journée ;

Eviter les sorties aux heures les plus chaudes.

Les oiseaux, insectes, hérissons, écureuils cherchent également des coins frais et des points d’eau.

Ces gestes permettent de les aider :