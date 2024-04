7 projets retenus dans le cadre d’un appel à projet

En novembre 2023 nous lancions un appel à projets « Développer l’expérience artistique et culturelle en faveur des publics en prison et en situation d’exclusion »

Ce projet a pour objectif de :

– défendre le droit fondamental des personnes placées sous-main de justice d’accéder à des programmations et à des activités artistiques et culturelles

– contribuer, en soutenant une offre culturelle adaptée et de qualité, au travail de construction de soi et d’apprentissage de l’altérité

– contribuer par des programmations et des activités artistiques à la prévention de la récidive et de la radicalisation.

En concertation avec les partenaires associés à la démarche et intervenant au plus près des publics ciblés (Service pénitentiaire d’insertion et de probation – SPIP – du Doubs, Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse – DTPJJ – de Franche-Comté, Maison d’arrêt de Besançon), nous soutenons sept projets de sept associations.

Vous trouverez ci-dessous la liste des sept projets soutenus par la Ville de Besançon pour un montant total de 50.000 € sur deux ans :